Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan...

Türk müzik dünyasının köklü isimlerinden Ceylan Avcı, geçmişten günümüze büyük bir kitle tarafından sevilerek takip ediliyor ve dinleniyor. Güçlü sesiyle dinleyenlerini mest eden ünlü sanatçı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.