Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan...

Türk müziğinin en sevilen ve en geçmişten günümüze en çok dinlenen isimlerinden biri olan Ceylan Avcı, geçirdiği estetik operasyonlar ve sık sık yenilediği imajıyla çok konuşuluyordu. Yıllardır sahnelerin aranan sesi olan ünlü sanatçı, son paylaşımıyla sosyal medyada herkesin dikkatini çekti. Değişimiyle tekrar gündeme gelen Ceylan'ın arabadan paylaştığı gönderiye kimse şaşkınlığını gizleyemedi.

Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan... - Resim: 1

Türk müzik dünyasının köklü isimlerinden Ceylan Avcı, geçmişten günümüze büyük bir kitle tarafından sevilerek takip ediliyor ve dinleniyor. Güçlü sesiyle dinleyenlerini mest eden ünlü sanatçı, son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geldi. Yıllar içindeki büyük değişimiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının son paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan... - Resim: 2

Türk müziğinde uzun yıllardır varlığını sürdüren Ceylan Avcı, "Ah İstanbul" ve "Silemezler Gönlümden" gibi klasikleşmiş eserleriyle hafızalarda yer edindi.

Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan... - Resim: 3

1970'lerin sonunda müzik kariyerine başlayan sanatçı, "Küçük Ceylan" lakabıyla tanınmış ve yıllar içinde sahne tarzını tamamen yenilemişti. 

Ceylan'ın eski halinden eser kalmadı, son halini görenler tanıyamadı! Tüm bilinmeyenleriyle Ceylan... - Resim: 4

Yalnızca sesiyle değil, sürekli yenilediği görünümüyle de dikkat çeken Ceylan, son dönemde geçirdiği değişimle bir kez daha adından söz ettirdi.

