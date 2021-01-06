Ceylan Ertem'in Serdar Ortaç sözleri Twitter'ı ikiye böldü! Ortalık karıştı
Sanatçı Ceylan Ertem'in Serdar Ortaç'la ilgili sözleri Twitter'ı ikiye böldü.
Ekranlardan bir süredir uzak olan Serdar Ortaç yılbaşı gecesi Kim Milyoner Olmak İster ve İbo Show'a konuk olmasıyla ekranlara bomba gibi dönüş yapmıştı. Ortaç'ın programlara konuk olması sosyal medyada büyük ses getirmişti.
1999 yılında Ahmet Kaya'ya çatala bıçak fırlatılması olayındaki yerinden olayı Ortaç'a birçok kişi Twitter'da sert eleştiriler yöneltmişti.
Gelen tepkiler arasında sanatçı Ceylan Ertem'in sözleri Twitter'da olay oldu.
Ertem verdiği online bir konserde "Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum. Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum" dedi.