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Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki videosu patladı 'Allah'ım bir kadınla birlikte olmak istiyorum' ititrafı

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'in 3 yıl önce katılmış olduğu bir programda bir kadınla ilişki yaşamak istediğini itiraf ettiği konuşmasının videosu sosyal medyada viral oldu.

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem'in 3 sene önce katıldığı programda söylediği "Hepimizin içinde kadını arzulayan bir yan var. Bir kadınla ilişki yaşamayı istiyorum" sözlerine yeniden gündem oldu.Geçtiğimiz haftalarda bir kadın hayranı tarafından yıllardır tacize uğradığını söyleyerek yasal yollara başvuracağını söyleyen Ceylan Ertem, bu sefer de 3 yıl önce verdiği bir röportajından dolayı gündem oldu. 



"Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkar etmesin"
Ertem, Mecra Teras isimli programda "Şarkılarının hepsi kadından erkeğe yazılan şarkılar mı? Yoksa kadının kadına yazdığı bir şarkı var mı? sorusu üzerine "Hayalimde bir kadın canlandırıp Nilüfer şarkımı yazdım. O kadına aşığım ve şimdi o kadına şarkı yazıyorum diye düşündüm. Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkar etmesin. Kadınları da erkekleri de çok seviyorum. Allah'tan tek isteğim. Bir gün bir kadınla aşk yaşamak. Ama hala erkekleri çok seviyorum. Oradan vazgeçemedim. Bir kadınla ilişki yaşamayı çok isterdim. Türk kadınlarının çok güzel olduğunu düşünüyorum" diyor.

Ceylan Ertem'in bu videosunun 3 sene sonra neden yeniden gündeme geldiği ise bilinmiyor.

Saplantılı kadın hayranından şikayetçi olmuştu
41 yaşındaki Ceylan Ertem, şubat ayının başında Twitter hesabından bir paylaşım yaparak yıllardır bir kadın hayranı tarafından takip edildiğini anlatmıştı. Kadın hayranının kendisiyle birlikte olmak için cinsiyet değiştirdiğini söyleyen Ertem, "Tedirgin oluyorum, kalbim hızla çarpıyor. Savcılığa gidip şikayetçi olacağım" demişti.

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