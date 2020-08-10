Ceylan Atınç göğsüne takılan silikonlar yüzünden seneler sonra kanser oldu!
Manken Ceylan Atınç'ın silikonları hayatını kabusa çevirdi, seneler önce göğsüne taktırdığı silikonları nedeniyle protezlerin kanserli hücreler ürettiğini öğrendi.
Ceylan Atınç, bir süre önce göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız oldu. Bu nedenle genç manken geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ünlü modacı aylar sonra, internette gezindiği sırada bir haber gördü. Haberde, vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler üretildiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu.
Ocak ayında başka bir doktora başvuran ünlü modacının göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerin inceleme sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için genç modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.
Rapor sonrası ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, iddiaya göre ameliyat ettiği hastalarına mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmişti. Ünlü modacının lenfoma kanserine yakalandığını öğrenen eski doktoru ise Atınç'ı arayarak özür diledi.
Yıllar önce takılan protezlerin zararlı hücreler ürettiğini internetteki bir haberden öğrendikten sonra protezleri çıkarılıp incelenen ve lenfoma kanseri olduğunu öğrenen Ceylan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.