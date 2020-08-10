Ceylan Atınç göğsüne takılan silikonlar yüzünden seneler sonra kanser oldu!

Ceylan Atınç, bir süre önce göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız oldu. Bu nedenle genç manken geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ünlü modacı aylar sonra, internette gezindiği sırada bir haber gördü. Haberde, vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler üretildiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu.