Ceyda Kırıcı yüzüğü taktı! Esra Erol'da damat arayan kızın evlendiği kişi bakın kim çıktı

Son olarak sosyal medya hesabından evlendiğini duyuran Ceyda Kırıcı, "Bu kadar zorluklara rağmen şuan bir aradaysak demek ki biz birbirimizi çok seviyormuşuz. Aynı yastıkta yaşlanmaya ömrümüzün sonuna kadar söz verdik." notunu düştü.