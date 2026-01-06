Ceyda Ersoy uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Kamuoyunda “Ciciş kardeşler” olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy’un, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.Abone ol
'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Ceyda Ersoy'un, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersoy'un işlemleri sürüyor.