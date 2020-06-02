Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a romantik uğurlama Sefirin Kızı sete çıkıyor

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, mutlu aile paylaşımları ve romantik paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son olarak ise Ceyda Düvenci Star TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı'nda rol alan eşi için yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.