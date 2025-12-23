Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete aşkı büyüyor!
Ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, boşanmanın ardından özel hayatında yeni bir sayfa açarak mutluluğu radyocu Güçlü Mete ile bulmuştu. Gözlerden uzak ama doludizgin devam eden ilişkilerinden yeni bir paylaşım geldi. Çiftin son karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Dizi setinde tanıştığı Bülent Şakrak ile 2015 yılında evlenen ve 2023’te tek celsede boşanan Ceyda Düvenci, ayrılığın ardından hayatına yeni bir yön verdi.
Boşanma sonrası Güçlü Mete ile aşk yaşamaya başlayan Düvenci, hem özel hayatındaki huzur hem de kariyerindeki enerjik duruşuyla dikkat çekiyor.
Ceyda Düvenci, sevgilisi Güçlü Mete ile verdiği samimi pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan fotoğraflar, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına “Aşk kadına çok yakışmış”, “Yüzü hep gülsün”, “Aşk yaramış” gibi çok sayıda yorum yapıldı.