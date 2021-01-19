Ceyda Düvenci kızının regl olduğunu duyurdu bakın kim destek oldu kim tepki gösterdi
Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk kez regl olduğunu Instagram'dan duyurdu. Ünlü isimler destek verirken birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi.
Bülent Şakrak ile mutlu birlikteliklerini ve çocuklarını sıklıkla sosyal medya hesabından paylaşan Ceyda Düvenci, son paylaşımıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Düvenci, kızının özelini sevenleriyle paylaştı.
Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Ceyda Düvenci, 10 yaşındaki kızı Melisa'nın ilk regl olduğunu anlattı. Düvenci, serebral palsi hastası kızının ilk kez regl olduğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21"
Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımı üzerine sosyal medyada kısa sürede yorumlar yağmaya başladı. Birçok ünlü isim Düvenci'nin bu paylaşımına destek verirken bazı sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımdan rahatsız oldu.