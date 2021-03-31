Ceyda Ateş minik kızı Talya'yı paylaştı! 'Hep baba diyorlar'
Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, kızının eşine benzediğini söyledi. Esprili bir paylaşımda bulunan Ateş, "Hep 'Baba' diyorlar!" diyerek sitem etti.
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile Miami'de dünyaevine giren oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talya, dört aylık oldu. İlk kez annelik duygusunu tadan ve pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ateş, sık sık hayatından kesitler yayınlıyor.
32 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez Talya'nın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızının Buğra Toplusoy'a benzetildiğini ifade eden Ceyda Ateş, esprili gönderisine, "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter" notunu düştü.
Toplusoy ise Talya'nın bu karesini duygusal bir not ile yayınladı. Buğra Toplusoy, gönderisine, "Gün gelir devran döner. Bu hayatta birçok şeyin eksikliğini hissedebilirsin ama ben hayatta olduğum sürece benim sevgimin eksikliğini asla hissetmeyeceksin canım kızım" açıklamasını yazdı.
Çiftin paylaşımları takipçilerinden kısa çok sayıda beğeni ve yorum aldı.