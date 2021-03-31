Ceyda Ateş minik kızı Talya'yı paylaştı! 'Hep baba diyorlar'

Toplusoy ise Talya'nın bu karesini duygusal bir not ile yayınladı. Buğra Toplusoy, gönderisine, "Gün gelir devran döner. Bu hayatta birçok şeyin eksikliğini hissedebilirsin ama ben hayatta olduğum sürece benim sevgimin eksikliğini asla hissetmeyeceksin canım kızım" açıklamasını yazdı.