Ceyda Ateş, karnı burnunda pozlar paylaştı! Fitliğiyle dikkat çekti
Geçtiğimiz günlerde çektirdiği ultrason fotoğrafını takipçileri ile paylaşan 31 yaşındaki Ceyda Ateş sosyal medya sallanmıştı. Güzel oyuncu bu sefer de hamileliğinin 30'ncu haftasını takipçileriyle paylaşarak ilgi odağı oldu.
Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Çift şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Ara ara sosyal medyadan paylaşım yapan Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi.
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Ateş, önceki paylaşımında bebeğinin fotoğrafını, "Talia hanım. Tarifsiz duygular. Aynı annesi dimi" notuyla paylaşmıştı. Paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.
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31 yaşındaki güzel oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
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Ateş, yaptığı paylaşımla takipçilerine "Hamileliğinizin 3. döneminde neler yaşadınız?" sorusunu yöneltti.
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