Ceyda Ateş anne oldu! Bir kızı olan oyuncu bebeğinin adını bakın ne koydu
Buğra Toplusoy ile evli olan oyuncu Ceyda Ateş anne oldu. Bir kızı olan Ateş, bebeğine Talia adını verdi.
2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile nikah masasına oturan oyuncu Ceyda Ateş anne oldu. Önceki gün kızı Talia'yı kucağına alan Ateş, sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı.
Ceyda Ateş, ''Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız'' dedi. Çift bebeklerinin adıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Aslında çok isim düşündük. En son Talia ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor."
Öte yandan doğum öncesi objektiflerin karşısına geçen Ateş, "9. Ayı doldurduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Yarın doğum var. Çok heyecanlıyım ve beni neler bekliyor merak ediyorum. Sağlıkla gelsin. Sizler neler hissetiniz doğumda? Destekleriniz ve güzel mesajlarınız için çok teşekkür ederim" diyerek heyecanını paylaşmıştı.
Ayrıca güzel oyuncu, doğumdan kısa bir süre sonra setlere döneceğini de daha önce dile getirmişti.