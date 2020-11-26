Ceyda Ateş anne oldu! Bir kızı olan oyuncu bebeğinin adını bakın ne koydu

Ceyda Ateş, ''Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız'' dedi. Çift bebeklerinin adıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Aslında çok isim düşündük. En son Talia ismine karar verdik. 'Sonbaharı müjdeleyen, şans ve bereket veren, hayvanlar aleminin kraliçesi' anlamına geliyor."