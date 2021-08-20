Çevik Bir ve Çetin Doğan, İzmir'de cezaevine konuldu! Çevik Bir biberonla mı besleniyor?

ANKARA 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan, dönemin Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir (82) ve Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı verdi. Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 28 Şubat davasında 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşme kararının infaz savcılığına gönderilmesinin ardından sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çevik Bir Milas'ta yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan Bodrum Adliyesi’ne giderken, Genelkurmay 2'nci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir ise Milas'ta yakalandı.

Önce Muğla E Tipi sonra İzmir F Tipi...

İşlemlerinin ardından Doğan ve Bir, tutuklanarak ilk olarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Çetin Doğan ve Çevik Bir, daha sonra İzmir’in Buca ilçesi Kırıklar’da bulunan İzmir 1 No’lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Avukatından açıklama! Çevik Bir biberonla mı besleniyor? Nagehan Alçı, dünkü yazısında 28 Şubatçıların affedilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaparken, Çevik Bir'in biberonla beslendiğini iddia etmişti. Çevik Bir’in son durumuyla ilgili bilgi veren avukatı Ümit Kara, "Ailesine de 8 saat boyunca bilgilendirme yapılmadı. Yeni bilgi alabildik ve İzmir Aliağa F Tipi Cezaevi’ne sevkinin yapıldığını öğrendik. Hükümlü emekli orgeneral Çevik Paşa, demans hastası. İhtisas muayenesi olmadan ilaç yazılıp verilmesi mümkün değil. Buna rağmen cezaevine ilaçları olmadan kabulü yapıldı” dedi.

Korgeneral Hakkı Kılınç Alanya L Tipi cezaevinde

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve hakkında yakalama kararı verilen emekli korgeneral Hakkı Kılınç, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Kılınç, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.