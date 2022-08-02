BIST 2.656
DOLAR 17,93
EURO 18,44
ALTIN 1.021,46
YEREL

Çevik Bir, cezaevinden çıkıp Bodrum’daki yazlığına geldi böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıkar çıkmaz Bodrum’daki yazlığına geldi. Bir, gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna "Buralar çok değişmiş" diye cevap verdi. Bir'in güçlükle yürüdüğü görüldü.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021'de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans' hastalığı tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Yakınları tarafından alınan Çevik Bir Bodrum’daki yazlığına geldi. Gazetecilerin ne hissediyorsunuz sorusuna Çevik Bir “Buralar çok değişmiş” cevabını verdi. Güçlükle yürüdüğü görülen Çevik Bir ağır adımlarla evine girdi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Demet Akalın'dan bir skandal daha! 'Resmen elma suyu vermişsin bana' diyerek kafasından aşağı döktü
Demet Akalın'dan bir skandal daha! 'Resmen elma suyu vermişsin bana' diyerek kafasından aşağı döktü
İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yangın
İtalya'daki dünyaca ünlü film stüdyosu Cinecitta’da yangın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz"
Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı!
Dur ihtarına uymadı, araçla polise çarpıp kaçtı!
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar
Hırsızlar kabloları yakmaya çalışırken 30 dönümlük araziyi yaktılar
Mersin'de olay görüntü! Koşarak geldi ambulansın camına böyle kafa attı
Mersin'de olay görüntü! Koşarak geldi ambulansın camına böyle kafa attı
Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı
Kuyumcuda büyük panik! Bir anda yere yığıldı dili boğazına kaçtı
İzmit’te pankart tartışması
İzmit’te pankart tartışması
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...
Kadın futbolcu Chloe Kelly gol sonrası formasını çıkarınca...
Geminin gizli bölmesine dev operasyon! 242 kilo kokain ele geçirildi görüntüler ortaya çıktı
Geminin gizli bölmesine dev operasyon! 242 kilo kokain ele geçirildi görüntüler ortaya çıktı