Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için yeni açıklama!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığına yapılacak düzenleme için yeni açıklamada bulundu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından emekli maaşlarına yapılacak zam oranı da belli oldu.

Memur emeklileri yüzde 18.60 zam alırken, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranı yüzde 12.19 oldu. Temmuz 2025 itibarıyla uygulanan 16.881 TL'lik en düşük emekli maaşı 18 bin 939 TL'ye çıksa da kök maaşı düşük olanların maaşının bu tutara yükselmesi için yasal çalışma gerekiyor.

'BU KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİREN BİR KONU'

Konuya ilişkin TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın da açıklamalarda bulunduğunu ve çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz,

"Grup Başkanımızla bir görüşmemiz lazım bu konuyu. Esas grubumuzun kontrolünde çünkü Mecliste düzenleme gerektiren konular bunlar. Dolayısıyla bu tür konularda grup başkanımızın söyledikleri önemli tabii. Onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda birlikte her zaman çalıştık. Bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Önemli olan burada aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına iyi bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu kanuni düzenleme gerektiren bir konu. Dolayısıyla takdir Meclisimizdir" ifadelerine yer verdi.