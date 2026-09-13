Cevdet Yılmaz müjdeyi verdi! Türkiye’nin milli geliri 1,8 trilyon dolara ulaşacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, burada yaptığı konuşmada Osmaniye'nin hem sanayi hem de tarım alanında Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergilediğini söyledi.

"81 İLİN POTANSİYELİNİ MAKSİMUM DÜZEYDE HAREKETE GEÇİRMEK ANA YAKLAŞIMIMIZ"

Kalkınmada insan odaklı, topyekun ve kapsayıcı bir anlayışın altını çizdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"81 ilimizin potansiyelini maksimum düzeyde harekete geçirmek ana yaklaşımımızı oluşturuyor. Bunların bir bileşkesiyle de topyekun bir kalkınma seferberliği oluşturmuş oluyoruz. Bunun için de her ilin kendine göre belli alanlarda odaklanması gerekiyor. Kendini belli konularda farklılaştırması, mukayeseli üstünlüğe, yani başkalarına göre üstünlüğe sahip olduğu alanlarda daha fazla ön plana çıkması gerekiyor. Cenabıallah her insana da her beldeye de belli üstünlükler vermiş. Buna biz inanıyoruz. Herkesin bir konuda öne çıktığını görüyoruz. Önemli olan onu iyi analiz edip, keşfedip onun üzerine kalkınma ve gelecek stratejilerini inşa etmek."

Yılmaz, son yıllarda kalkınma ajansları ve diğer kurumlarla illerin planlamasını daha sistematik bir şekilde yapmaya başladıklarını dile getirdi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yaralarını saran Osmaniye'nin çok güzel bir planlamayla, üstünlüklerini ortaya koyarak geleceğe yürüyeceğine inandıklarını belirten Yılmaz, eğitimden sağlığa, gençlik ve spordan sanayi yatırımlarına kadar birçok projeye imza attıklarını vurguladı.

HIZLI DEMİRYOLUNUN OSMANİYE ETABI TAMAMLANDI: PROJE TUTARI 80 MİLYAR LİRA

Yılmaz, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projesine ilişkin önemli bilgiler verdi. Projenin Osmaniye etabının tamamlandığını duyuran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu hızlı demir yolu bölgeye apayrı bir güç katacak. Hızlı demir yolu projesi hem yük hem yolcu taşıyarak sosyal refahı da artıracak, lojistik maliyetleri aşağı çekerek ekonomik rekabet gücünü de güçlendirmiş olacak. Bu projenin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Proje tutarı 80 milyar lira civarında. Sadece bu yıl için bu projeye ayırdığımız ödenek 17,5 milyar lira. Çok büyük bir proje ama inşallah bütün etapları tamamlandığında Mersin'den Gaziantep'e herhalde 2 küsur saatte trenle ulaşma imkanı olacak. Bu, bölgeye müthiş bir dinamizm getirecek."

Yılmaz, organize sanayi bölgelerini limanlara, üretim alanlarını da pazarlara bağlayan iltisak hatlarına son dönemde öncelik verdiklerini ve yatırımları çeşitli teşviklerle desteklediklerini ifade etti.

OSMANİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ MERKEZİ: 1230 MEGAVAT KURULU GÜÇ

Osmaniye'nin 1230 megavat yenilenebilir enerji kurulu gücüne sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, kentin yenilenebilir enerji merkezlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Yılmaz, Adana, Hatay ve Osmaniye sınırlarında kurulan Cebelibereket Erzin Enerji İhtisas Bölgesi'nde ilk etapta güneş enerjisi santrali ve trafo imalatlarına başlandığını bildirdi.

"SİYASİ İSTİKRARIN OLMADIĞI YERDE EKONOMİK İSTİKRAR OLMUYOR"

Ekonomi ve siyaset arasında bir bağlantının olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'nin son 23 yılda siyasi istikrarı yakaladığını söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarın olmadığı yerde ekonomik istikrar olmuyor. Türkiye son 23 yılda siyasi istikrarı yakaladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir siyasi istikrar yakaladık ve bugün bu noktalara gelebildiysek Türkiye olarak bu sayede geldik. Bundan 23 sene önce sadece 238 milyar dolar yıllık üretim yapabilen bir ülkeydik. Milli gelirimiz o kadardı. Bu sene Allah'ın izniyle 1,8 trilyon dolar seviyesine ulaşacağız. İhracatımız 280 milyar doları şu anda bulmuş durumda. Yıl sonunda daha da yüksek olacak."

Turizm gelirlerinin bu yıl 65 milyar doları bulacağını ifade eden Yılmaz, Körfez'deki hadiselere rağmen bu rakamın küçümsenemeyeceğini dile getirdi. Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının toplamında bu sene 400 milyar doları aşacağını anlatan Yılmaz, "Bakın 2002'de milli gelir 238'di. Şu anda sadece mal ve hizmet ihracatımızın değeri 400 milyar doların üzerinde. Bu yolda devam edeceğiz." diye konuştu.

Bugünün 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Yılmaz, bütün darbeleri ve darbe teşebbüslerini kınadıklarını ve lanetlediklerini belirtti.

"VESAYETTEN KURTULDUK, TERÖRDEN DE KURTULACAĞIZ"

Hem vesayetçi zihniyetin hem de terörün Türkiye'ye çok şey kaybettirdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Onlar olmasa az önce bahsettiğim rakamlar belki çok daha farklı noktalara gidecekti. Bugün bir taraftan da 'Terörsüz Türkiye' diyoruz. Vesayetten kurtulduk, terörden de kurtulacağız. Terörün bir sebebinin de vesayetçi odaklar olduğunu unutmamamız lazım. Yine birtakım milli olmayan odaklarla bağlantılı vesayetçi birtakım yapılar nedeniyle terörün bu kadar uzun süre ülkemizin gündeminde kaldığını da unutmamamız lazım. Geçmişte de birtakım çözümler getirilmeye çalışıldığında çok farklı odakların devreye girip bunları provoke ettiğini de biliyoruz ama bugün Cumhur İttifakı olarak ve Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde güçlü bir irade var."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çok büyük katkılarıyla Terörsüz Türkiye sürecinin başladığını hatırlatan Yılmaz, sürecin devlet politikasına dönüştüğünü, Meclisin de buna çok güçlü destek verdiğini ifade etti. Yılmaz, bu süreci ellerinden gelen tüm gayretle sonuçlandıracaklarına dikkati çekerek, terörün Türkiye'ye maliyetine ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu:

"Bu sadece siyaset açısından değil ekonomi için de çok kıymetli. Yaptığımız bir hesaba göre en az, bakın en az diyorum, daha fazlasını da söyleyebilirsiniz. 2,3 trilyon dolar ülkemize maliyeti oldu bu işin. O kaynakları bugün biz kalkınmaya harcasak çok farklı bir noktada olacaktık."

Yılmaz, önlerindeki dönemde terörün ortadan kalkacağını, silahların konuşulmayacağını belirtti.

"DİBİNİ GÖRMEDİĞİMİZ KUYUNUN SUYUNU İÇMEMELİYİZ"

Terörsüz Türkiye sürecinde dezenformasyon ve provokasyon girişimlerine karşı uyarıda bulunan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçler böyle kolay değil. Burada hepimizin çok uyanık olması lazım. Dibini görmediğimiz kuyunun suyunu içmememiz lazım. Hangi kaynaktan neyin geldiğini görmeden ani tepkiler göstermemek lazım. Arkasını, önünü araştırmadan kesin yorum yapmamak lazım. Bu konuda hep birlikte çok uyanık olmamız lazım. Özellikle medyada, sosyal medyada birçok provokatif eylemler olabilir. Farklı kaynaklardan farklı görüntülerle gelen yönlendirici birtakım eylemler, söylemler olabilir. Biz lütfen büyük resme bakalım. O büyük resmi görelim. Bizi istikametimizden uzaklaştırmaya çalışanlara müsaade etmeyelim diyorum. Böylece inanıyorum ki Türkiye çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

"TÜRKİYE SIRADAN BİR ÜLKE VE ALELADE BİR DEVLET DEĞİL"

Son 25 yılda sağlam bir zemin oluştuğunu ve bu zemin üzerinden Türkiye Yüzyılı'nın hep birlikte inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, kamu, özel sektör, merkezi idare, yerel yönetimler, reel sektör, sivil toplum ve akademideki herkesin bu heyecanı duyması gerektiğine işaret etti. Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok köklü tarihi, birikimi, medeniyeti olan bir ülkede bir milletten bahsediyoruz. Dolayısıyla 21. yüzyılda tarihimize, ecdadımıza yakışır bir şekilde ülkemizi, milletimizi çok daha yüksek hedeflere taşımamız lazım. Hem bölgemize nizam veren hem küresel düzeyde daha adaletli bir düzenin oluşmasına güç veren, bu yönde büyük katkı veren bir ülke olmamız lazım. Bunun için de çok çalışmamız lazım ama çok çalışmanın da ötesinde verimli çalışmamız lazım. Çok çalışmak elbette değerli ama ondan daha değerli olan verimli çalışmak. Kaynaklarımızı en etkili, verimli şekilde kullanmak, değerlendirmek, bunu da kamuyla özel sektörle birlikte yapacağız."