BIST 11.662
DOLAR 43,04
EURO 50,33
ALTIN 6.126,05
HABER /  EKONOMİ

Cevdet Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cevdet Yılmaz, aralık ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Abone ol

Yılmaz, NSosyal hesabından, aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı paylaşımda, enflasyonla mücadeleye yönelik kararlı ve koordineli adımlar ile programa duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecinin güçlendiğini belirtti.

Tüketici enflasyonu aralık ayında yüzde 0,89 oranında gerçekleşirken, aylık enflasyonun belirgin şekilde yavaşlamasıyla yıllık enflasyonun yüzde 30,89 seviyesine gerilediğine işaret eden Yılmaz, "Bu yıl, don ve kuraklık olayları nedeniyle tarımsal üretimdeki azalma, gıda fiyatları üzerinde geçici artışa neden olmuş ve 2025 yıl sonu enflasyonunun beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. Sınırlı ve geçici şoklara rağmen talepte dengelenme, fiyatlama davranışlarında normalleşme ve beklentilerde iyileşme sayesinde enflasyondaki düşüş, 2024 mayıs ayına göre 44,6 puana ulaşmıştır." değerledirmesinde bulundu.

"Sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz"

Yılmaz, temel mal enflasyonunun 2025 sonu itibarıyla yıllık yüzde 17,7'ye gerilediğini, tüketici enflasyonunun 13,2 puan altında gerçekleştiğini, hizmet enflasyonundaki yavaşlamanın ise kademeli bir şekilde devam ederek yıllık yüzde 44'e düştüğünü bildirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde, eğitim ve kira gibi geriye dönük fiyatlama eğiliminin güçlü olduğu kalemlerde gözlenecek fiyat artış hızındaki belirgin düşüşlerin, yıllık enflasyondaki iyileşmeyi daha ileri bir düzeye taşıyacağını öngörüyoruz. Bütüncül bir yaklaşımla yürüttüğümüz para, maliye, gelirler politikaları ve yapısal dönüşüm adımlarıyla programımızın temel önceliği olan enflasyonla mücadeleyi önümüzdeki dönemde de kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dönemde bir yandan mali disiplini sürdürürken, diğer yandan deprem harcamalarındaki azalmayla beraber oluşan mali alanla yönetilen/yönlendirilen fiyatları hedef enflasyonla uyumlu şekilde belirleyerek dezenflasyon sürecine destek vereceğiz. Ayrıca, sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji gibi alanlarında hayata geçireceğimiz arz yönlü politikalarla enflasyonla mücadelemizi güçlendireceğiz. Bu kapsamda 2026 yılında enflasyonun yüzde 20'li seviyelerin altına inmesini, fiyatlama davranışlarında yapışkanlığın kalıcı olarak kırılmasını ve 2027 yılından itibaren enflasyonun tekrar tek haneli seviyelere gerilemesini hedefliyoruz. Dezenflasyonun tesisi ile öngörülebilirliğin artmasını, yatırım ortamının iyileşmesini ve sosyal refahın kalıcı olarak yükselmesini amaçlıyoruz."

İlgili Haberler
Yeni emekli maaşı kaç lira? Ocak 2026'da alacağınız emekli aylığı tam liste Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira zam tavan rakamı Enflasyon açıklandı! Son dakika memur ve emekli maaş zammı belli oldu ENAG açıkladı! Aralık ayı enflasyonu belli oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Memur ve emekli Ocak 2026 maaş tablosu! Polis öğretmen vaiz hemşire hepsi var
Foto Galeri Memur ve emekli Ocak 2026 maaş tablosu! Polis öğretmen vaiz hemşire hepsi var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik "Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası" aldı
Eşini öldürüp trafik kazası süsü veren koca için istenen ceza belli oldu
Eşini öldürüp trafik kazası süsü veren koca için istenen ceza belli oldu
Bakan Kurum: “81 İlde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz”
Bakan Kurum: “81 İlde 500 bin ailemize daha aynı sevinci yaşatmak için çalışıyoruz”
Hükümet Maduro için ses çıkarmadı eleştirilerine Cem Küçük bakın ne dedi?
Hükümet Maduro için ses çıkarmadı eleştirilerine Cem Küçük bakın ne dedi?
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte milyonların beklediği rakam
Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte milyonların beklediği rakam
Levent Gültekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Özgür Özel'e tepki
Levent Gültekin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan Özgür Özel'e tepki
Tek yönlü açıldı! Çanakkale Boğazı'ndan geçişler yapılıyor...
Tek yönlü açıldı! Çanakkale Boğazı'ndan geçişler yapılıyor...
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira zam tavan rakamı
Ocak ayı kira artış oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira zam tavan rakamı
Enflasyon açıklandı! Son dakika memur ve emekli maaş zammı belli oldu
Enflasyon açıklandı! Son dakika memur ve emekli maaş zammı belli oldu
ENAG açıkladı! Aralık ayı enflasyonu belli oldu
ENAG açıkladı! Aralık ayı enflasyonu belli oldu
Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek
Fenerbahçe Beko yarın Olympiakos'u konuk edecek
Trump gözünü kararttı! 4 ülkeye gözünü dikti, hedefini açık açık ilan etti
Trump gözünü kararttı! 4 ülkeye gözünü dikti, hedefini açık açık ilan etti