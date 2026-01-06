Cevdet Yılmaz: 2026 sonunda enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz

Enflasyonla mücadelede çok kararlı olduklarını ve istikametlerinin doğru olduğunu gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede çok kararlı olduklarını ve istikametlerinin doğru olduğunu gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, "2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027'de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz" dedi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ

NTV özel yayınında açıklamalarda bulunan Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Belirsizliğin, risklerin olduğu bir dünyada, gerçekçi bir zeminde hareket ediyoruz. 2026 bütçemizi de bu zihniyetle hazırladık. Petrol ve emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi ekonomimizi olumlu etkileyecek bir unsur. Enflasyondaki küresel gerilemeye bağlı olarak, ABD ve Avrupa merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi Türkiye ekonomi açısından olumlu bir fırsattır. Dünyadaki küresel ekonomide yeni bir şekillenmeye işaret ediyor. Bu belirsizliği ve riskleri artırmış durumda. Bütün bunların etkisiyle dünyadaki büyüme tarihsel ortalamalarının altında. Büyümenin de altına gelen bir ticaretten bahsediyoruz. Enflasyonun düşmüş olmakla birlikte hala dünyada küresel bir sorun olduğunu görüyoruz.

ENFLASYON SÜRECİ

Dezenflasyon süreci başladı. Ancak tarım sektöründe çok olumsuz bir yıl yaşadık. Hem don hem kuraklık. Enflasyonu gıda fiyatları kanalıyla olumsuz etkiledi. Tarımda bunu yaşamasak bugün 20'li rakamlardan bahsediyor olacaktık, 30'un biraz üstünde bir rakamla kapattık. Bir diğer faktör hizmet enflasyonundaki beklentiler ve yapışkanlık. Hizmetlerde özellikle bu kira, eğitim gibi kalemler yukarıya çekiyor. Buralarda da bir kırılma başladı. Tüm bunlara bakınca istikametimizin doğru olduğunu görüyoruz. İstikametimiz belli. Ana çerçevemiz belli. İstikametimiz düşüş yönünde. Bu çok önemli. Ocak ayı enflasyonu geldiğinde yüzde 30'un altını görmeyi bekliyoruz. Böylece 2026 sonuna geldiğimizde enflasyonu yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedefliyoruz. 2027'de ülkemizi tek haneye kavuşturmak için çalışıyoruz. 2026 yapısal dönüşümlerin hızlanacağı bir yıl olacak.