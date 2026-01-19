Cevap gözünün önündeydi! Milyoner yarışmacısının veda ettiği soruya bakın

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Milyoner'de herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Yarışmacının, cevabı sorunun içinde olan soruda yaşadığı kararsızlık kameralara böyle yansıdı. Stüdyodaki sessizlik ve izleyicilerin şaşkın bakışları o anlara damga vurdu.