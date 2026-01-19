Cevap gözünün önündeydi! Milyoner yarışmacısının veda ettiği soruya bakın
ATV'de Oktay Kaynarca'nın sunumuyla izleyiciyle buluşan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Arife Demirci, daha ilk sorularda yaşadığı talihsiz anla gündem oldu. Alfabe bilgisine dayanan ve doğru cevabı adeta sorunun içinde gizli olan soruda kararsız kalan Demirci, yanlış şıkkı işaretleyerek üçüncü soruda yarışmaya veda etti. Yarışmacının elenme anı kısa sürede sosyal medyada şaşkınlığa sebep oldu.
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Milyoner'de herkesi şaşırtan bir an yaşandı. Yarışmacının, cevabı sorunun içinde olan soruda yaşadığı kararsızlık kameralara böyle yansıdı. Stüdyodaki sessizlik ve izleyicilerin şaşkın bakışları o anlara damga vurdu.
İLK BARAJ SORULARINI RAHAT GEÇTİ
Yarışmaya katılan Arife Demirci, ilk baraj sorularını zorlanmadan geçerek başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak yarışmanın ilerleyen dakikalarında beklenmedik bir gelişme yaşandı.
ÜÇÜNCÜ SORUDA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Demirci, 7 bin 500 TL değerindeki üçüncü soruda karşısına çıkan soruda tereddüt yaşadı. Yarışmacıya, "29 harfli Türk alfabesinde 21 tane ünsüz harf varken kaç tane sessiz harf vardır?" sorusu yöneltildi.
SEYİRCİ JOKERİ DE YANILDI
Heyecanına yenik düşen Arife Demirci, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 56'sı "B-8" şıkkını işaretledi. Yarışmacı da seyircinin verdiği bu yanıtı tercih etti.