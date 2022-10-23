Çetin Altay evliliğini kurtarmak için terapiye gidecek! ''Bazı şeyler yolunda gitmiyor''
'Oflu Hoca' karakteriyle herkesin beğenisini kazanan Çetin Altay, 5 yıllık eşi Gamze Kaçmaz ile evliliklerinde kriz yaşadıklarını söyledi. Ünlü oyuncu, çocuklarının olduğunu ve bunun için evliliğini kurtarmak adına psikolojik terapi alacağını söyledi.
Çetin Altay, 3 yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz'la 2017 yılında dünya evine girmişti. 5 yıldır evli olan ve Meryem Mila adında bir kız çocukları bulunan çiftin boşanacaklarına dair iddialar vardı.
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İkilinin anlaşmalı olarak boşanma davası açtığı öğrenilmişti.
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Çetin Altay Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
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Osmanbey'den taksi bulamadığı için scooter'ıyla Etiler'e geldiğini ifade eden Altay, ayak üstü gazetecilerle sohbet etti.
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