Cesur pozlarıyla olay olmuştu! İrem Sak dekolteli fotoğraflarıyla ilgili bakın ne dedi
Sosyal medya hesabından paylaştığı kırmızı askılı atletiyle günlerce konuşulmayı başaran ünlü oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarına dair açıklamalarda bulundu.
Nişantaşı’ndaki bir kafede buluştuğu bir arkadaşının köpeğini masanın üzerine çıkarıp seven oyuncu, tatilinin son gününü değerlendirdiğini ve ertesi gün sette iş başı yapacağını söyledi.
İrem Sak, geçen hafta memleketi Sivas’a yaptığı uçak yolculuğu öncesinde çektiği videoyla ilgili olarak konuşup “Şarkının bu kadar tutulması ve buna vesile olmam beni de mutlu etti. Sivas’a arada gidiyorum hemşerilerimle aram iyi çok beğeniyorlar güzel iltifat ve yorumlar alıyorum” dedi.
"Pek bir şey yoktu aslında"
Güzel oyuncu, özellikle son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğraflarıyla ilgili bir soru üzerine “Paylaşırken düşünüyorum aslında ama onda pek bir şey yoktu aslında" dedi.
"Daha dekolteli fotoğraflar paylaştım"
Güzel oyuncu konuşmasının devamında "Dekolteli olarak düşünülüyorsa ondan daha dekolteli fotoğraflar paylaştım ama onlar olay olmadı. Galiba beni hiç böyle görmedikleri için bu kadar çok konuşuldu. Beni hep skeçlerde peruklu falan gördükleri için son zamanlarda normal halimi paylaşınca olay oldu sanırım" ifadesini kullandı.