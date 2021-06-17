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Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

Fit vücuduyla sık sık gündeme gelen Defne Samyeli pembe mayolu ve siyah bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti

Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

49 yaşındaki oyuncu, şarkıcı, sunucu Defne Samyeli rol aldığı Sol Yanım dizisinin 17 Şubat'ta final yapmasının ardından soluğu tatilde almıştı. Samyeli erken final yapan projesinin ardından Miami'ye gitmişti.

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Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

 ABD'den Türkiye'ye dönen Samyeli, tatil sezonunu Antalya'da açtı. 

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Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

Günler sonra 49. yaşına girecek olan Samyeli'nin bikinili fotoğrafları nefesleri kesti. 

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Cesur pozlarıyla Defne Samyeli nefesleri kesti! Bikinili ve mayolu halini gören şaştı kaldı

Güneşin ve denizin tadını çıkaran Samyeli pozlarını 'Denizde…' notuyla paylaştı. 

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