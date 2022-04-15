Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım
Alemin Kıralı dizisiyle meşhur olan genç oyuncu Birsu Demir'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.
Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız'ın yer aldığı Alemin Kıralı 16 Eylül 2011'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu.
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Kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline gelen Alemin Kralı, 2 sezonun sonunda seyirciye veda etmişti.
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Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizi tekrar bölümleriyle seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.
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Dizide köy kökenli ve muhafazakâr Aslan Kıral'ın kızı Oben Kıral'ı Birsu Demir oynuyordu.
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