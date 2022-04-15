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Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Alemin Kıralı dizisiyle meşhur olan genç oyuncu Birsu Demir'in son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız'ın yer aldığı Alemin Kıralı 16 Eylül 2011'de ilk bölümüyle seyirciyle buluşmuştu. 

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Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Kısa sürede ekranların fenomen dizisi haline gelen Alemin Kralı, 2 sezonun sonunda seyirciye veda etmişti. 

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Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizi tekrar bölümleriyle seyirciyle buluşmayı sürdürüyor.

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Cesur pozları nefes kesti! Alemin Kralı Oben'i gören tanımadı: Ailem bile inanmıyor, yatakta çok ağladım

Dizide köy kökenli ve muhafazakâr Aslan Kıral'ın kızı Oben Kıral'ı Birsu Demir oynuyordu.

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