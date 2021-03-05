Cesur paylaşım Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den geldi görenler bayıldı
Kanal D'deki Sadakatsiz dizisinin başrolü Cansu Dere, sosyal medya paylaşımıyla herkesi kendisine hayran bıraktı.
Televizyon ekranlarına ara veren bu esnada Haluk Bilginer ile dijital platformda Şahsiyet dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Cansu Dere'nin dönüşü muhteşem oldu. Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sadakatsiz dizisi daha ilk bölümle izleyiciyi ekranlara kilitledi.
HEm konusu hem de başarılı oyunculuklarla başarılı bir yapım olan Sadakatsiz dizisinde aldatılan Asya karakteriyle de Cansu Dere çok beğenildi. Bu esnada sosyal medya hesapları da yeniden yakın takibe alındı.
Instagram hesabında 2 milyon 100 bin takipçiye sahip olan güzel oyuncu sevenleri için paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
Cansu Dere güzelliğini gözler önüne serdiği doğal bir paylaşımını Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu.