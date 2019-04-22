Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı

Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı

Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber, temizlik yaparken çektikleri ateşli videolarla, paraya para demiyor.

Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı - Sayfa 1

Son dönemlerin en aktif para kazanma yöntemleri arasında giren Youtube'da kanal açarak çekilen videoların paylaşılması oldukça farklı içeriklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Oyun ve makyaj videoları popülaritesini korumaya devam ederken ilginç içerikler de izlenme rekorları kırıyor. Hızlı yükselişleriyle dikkat çeken videolar arasında temizlik yaparken çekilen görüntüler de yer alıyor.Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber temizlik yaparken çektikleri fotoğraflar ile paraya para demiyorlar. İşte o görüntürler...

112
Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı - Sayfa 2

Ruby Day isimli genç kadın, evde günlük işlerini yaparken çektiği videolarla 437.000'den fazla abone ve 89 milyon görüntülenme elde ediyor.

212
Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı - Sayfa 3

Özellikle temizlik yaparken çektiği ateşli videolar nedeniyle sıkı bir hayran kitlesi kazanan Day, bu videolara 'Temizlik Motivasyonu' adı verdi.

312
Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı - Sayfa 4

Abonelerinin çoğu erkek olan Day, YouTube platformundan ciddi gelirler elde ediyor ve aboneleri gün geçtikçe daha da artıyor.

412