Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı
Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber, temizlik yaparken çektikleri ateşli videolarla, paraya para demiyor.
Son dönemlerin en aktif para kazanma yöntemleri arasında giren Youtube'da kanal açarak çekilen videoların paylaşılması oldukça farklı içeriklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Oyun ve makyaj videoları popülaritesini korumaya devam ederken ilginç içerikler de izlenme rekorları kırıyor. Hızlı yükselişleriyle dikkat çeken videolar arasında temizlik yaparken çekilen görüntüler de yer alıyor.Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber temizlik yaparken çektikleri fotoğraflar ile paraya para demiyorlar. İşte o görüntürler...
Ruby Day isimli genç kadın, evde günlük işlerini yaparken çektiği videolarla 437.000'den fazla abone ve 89 milyon görüntülenme elde ediyor.
Özellikle temizlik yaparken çektiği ateşli videolar nedeniyle sıkı bir hayran kitlesi kazanan Day, bu videolara 'Temizlik Motivasyonu' adı verdi.
Abonelerinin çoğu erkek olan Day, YouTube platformundan ciddi gelirler elde ediyor ve aboneleri gün geçtikçe daha da artıyor.