Cesur kıyafetli temizlik işçileri kazandıkları parayla dudak uçuklattı

Son dönemlerin en aktif para kazanma yöntemleri arasında giren Youtube'da kanal açarak çekilen videoların paylaşılması oldukça farklı içeriklerin de ortaya çıkmasına neden oluyor. Oyun ve makyaj videoları popülaritesini korumaya devam ederken ilginç içerikler de izlenme rekorları kırıyor. Hızlı yükselişleriyle dikkat çeken videolar arasında temizlik yaparken çekilen görüntüler de yer alıyor.Rose Kelly ve Ruby Day isimli iki youtuber temizlik yaparken çektikleri fotoğraflar ile paraya para demiyorlar. İşte o görüntürler...