Cesur dansları sonrası ilk kez konuştu Hadise açtı ağzını yumdu gözünü

Ahlaksızlık sizin kafanızda: Twitter hesabından kendisini eleştirenlere yanıt veren Hadise, şu ifadeleri kullandı:

- "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil!"

- "Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim Ahlaksızlık sizin kafanızda"