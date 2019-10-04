Cesur dansının ardından Hadise açtı ağzını yumdu gözünü: Ahlaksızlık...
İlk önce Reynmen'in Ela şarkısıyla çok konuşulan, ardından ise Ezhel'in AYA şarkısıyla olay yaratan Hadise, kendisini eleştirenlere Twitter hesabından sert bir tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabı Instagram'da geçtiğimiz günlerde 10 milyon takipçi barajını aşan sayılı Türk'lerden biri olan Hadise Açıkgöz, paylaştığı fotoğraflarla ve danslarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Reynmen'in çıkardığı Ela şarkısıyla dans eden ve cesur sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Hadise, ardından birçok resim ve videoyla gündemden düşmemeye başlamıştı.
Son olarak Ezhel'in geçtiğimiz hafta çıkan ve Murda ile düet yaptığı AYA parçasıyla dans eden Hadise, yeniden gündeme gelmiş ve birçok kişi tarafından eleştiri almıştı. Hadise, eleştirilere bu sefer sessiz kalmadı.
Ahlaksızlık sizin kafanızda: Twitter hesabından kendisini eleştirenlere yanıt veren Hadise, şu ifadeleri kullandı:
- "Kim ne derse desin ben istediğim dansı, istediğim zaman yaparım. Size ne? Kimse sizin sözde olan "ahlak" ölçülerinize uymak zorunda değil!"
- "Bunu söylemekten asla vazgeçmeyeceğim Ahlaksızlık sizin kafanızda"