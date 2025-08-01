Çeşme'de su krizi! Kesinti süresi uzatıldı, tatilciler geri dönüyor
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi. Yaz sezonunun en yoğun günlerinde kesinti günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İzmir’in gözde tatil merkezlerinden Çeşme'de yaz sezonunun en yoğun günlerinde durum fena... İlçede su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi hem turizmi hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçede su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanması planlanan su kesintisinin 10 saate çıkarıldığı bildirildi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, "Çeşme ilçesi genelinde 31 Temmuz Perşembe saat 23.00 ile 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00 arasında 10 saat boyunca su verilemeyecek." ifadesi kullanıldı.
Devam eden günlerde de aynı saatlerde su kesintisi yapılacağı belirtilen açıklamada, planlamada bir değişiklik olması halinde bilgi verileceği kaydedildi.