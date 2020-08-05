Çeşme'de Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olayda tanık gerçekleri bir bir anlattı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'un Çeşme Momo Beach'de darp edilmesinin ardındaki gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Erkek arkadaşı Baran Güneş, her şeyi anlattı.
31 Temmuz Cuma gecesi erkek arkadaşı Baran Güneş ve arkadaş grubuyla beraber Çeşme’deki The Beach of Momo’ya giden Daria Kyryliuk, çıkışta güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia edip şikayetçi oldu. Kyryliuk’un erkek arkadaşı Baran Güneş, o gün yaşananları şöyle anlattı:
''Ben ve 12 yabancı arkadaşımız Momo Beach’e eğlenmeye gittik. Çıkışta güvenlik Arap bir arkadaşıma yumruk atmaya başladı. Bir kişi bir anda 10, ardından 17 kişi birden oluverdi. Ben aralarından çocuğu çekene kadar yere indirmişlerdi bile. Vuranların bir tanesi 60 yaşında bir bodyguardtı.''
Olayın ardından konuşan manken Daria Kyryliuk, şunları söyledi:
''Arkadaşlarımızla eğlenmek için Momo Beach Club’a gittik. Yabancı uyruklu arkadaşlarım da vardı. Güvenlik görevlisiyle problem yaşadık. Erkek arkadaşlarımla kavga etmeye başladılar.''
''Daha sonra iki kişi bana vurmaya başladı. Beni yere düşürdüler. Sonrasını hatırlamıyorum. Daha sonra eve gittik. Eve gittikten sonra ağladım ve panik atak geçirdim.''