Çeşme Alaçatı otel ve yeme içme mekanları fiyatlarına Serkay Tütüncü isyanı: Kredi çekin!

"Elde avuçta yastık altı birikimlerinizi..."

Esprili paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Serkay Tütüncü, bu kez gündemi de ilgilendiren ve yazın gelmesi ve yüksek sezonun başlamasıyla adeta 'uçan' fiyatlardan dem vurdu.

Tütüncü tweet'lerinde şöyle dedi:

"Alaçatı’da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdığınız bir banka müdürü falan varsa kredi çekin. İki hasır serpiştirip, bir Buddha heykeli koyunca Cin Tonic 984 tl oluyor çünkü"