Çeşme Alaçatı otel ve yeme içme fiyatlarına Serkay Tütüncü isyanı: Tarla satın!
ÇEŞME Alaçatı tatil otel fiyatlarına Masumiyet'in İlker'i Serkay Tütüncü'den dikkat çeken isyan... İzmir'in tatil gözdesi noktalarından Çeşme -Alaçatı'da aynı dizideki oyuncu arkadaşı ve sevgilisi İlayda Alişan ile tatil yapan Tütüncü, bir bardak içkinin 984 lira olduğunu ileri sürerek, 'Dedenizin tarlasını satın, kredi çekin öyle gelin' mesajı verdi.
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Hülya Avşar ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı final yapan Masumiyet dizisinde, İlker karakterine hayat veren Serkay Tütüncü Twitter hesabından Çeşme-Alaçatı'daki otel ve tatil mekanlarındaki pahalılığı eleştirdi. Tütüncü, attığı tweetle sosyal medyada günün konusunu belirlemiş oldu. Fahiş fiyatları kinayeli bir dille eleştiren Tütüncü, bu mekanlarda tatil yapıp yiyip içebilmek için ya kredi çekilmesi gerektiğini ya da dededen kalma miras tarla satılması gerektiğini ifade etti.
"Elde avuçta yastık altı birikimlerinizi..."
Esprili paylaşımlarıyla bilinen oyuncu Serkay Tütüncü, bu kez gündemi de ilgilendiren ve yazın gelmesi ve yüksek sezonun başlamasıyla adeta 'uçan' fiyatlardan dem vurdu.
Tütüncü tweet'lerinde şöyle dedi:
"Alaçatı’da tatil yapacaksanız önce dededen kalma arsalarınızı, varsa elde avuçta yastık altı birikimlerinizi, hiç olmadı tanıdığınız bir banka müdürü falan varsa kredi çekin. İki hasır serpiştirip, bir Buddha heykeli koyunca Cin Tonic 984 tl oluyor çünkü"
Otel fiyatlarını eleştirdi: Bravo Alaçatı
"Otel fiyatlarından bahsetmiyorum bile. Arkadaşlarım geldi, “Nerede kalacağız?”diyor. Bir İki otel önerdim, “ Namaste odamız var gecelik 4500₺” demişler. Osho bu kadar para kazanmadı be şu namastelerden. Vallaha bravo Alaçatı"
'Oyuncular bile zorlanıyorsa...'
Ünlü oyuncunun Twitter'daki isyanı defalarca retweet edildi. 'Yaz mevsiminde Muğla-Bodrum, İzmir-Çeşme Alaçatı, Antalya gibi tatil mekanlarının aşırı pahalılığı oyuncuları bile ekonomik anlamda zorlar hale geldi' gibi yorumlar yapıldı.