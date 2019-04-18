Çeşitli sebeplerle işinden olan ünlü isimler
Ünlü oyuncular çektikleri dizi ve filmlerle her zaman gündem olsalar da anlaşmazlık yaşayarak kadrodan çıkartılabiliyorlar. İşte işinden olan o ünlüler...
Hande Subaşı'nın ''Elveda Rumeli'' serüveni sadece bir bölüm sürdü. Hande Subaşı yaptığı açıklamada "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda atv ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menejerliğimi o yapıyor" dedi. Hande Subaşı'nın ayrılmasından sonra Vahide rolüne Berrak Tüzünataç geldi.
Bir dönem Gonca Vuslateri'nin de rol aldığı ''Gönül İşleri'' dizisinden kovulduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre kaldığı karavanda rol arkadaşı Can Yaman ile öpüşürken yakalandı.
Ancak Gonca Vuslateri bu iddiaları yalanlayarak "Can ile aramızda öyle bir şey olamaz. Sözleşmem bittiği için ayrıldım diziden" dedi.
Bir dönem yayınlanan ''Güzel Köylü'' dizisinin kadrosunda yer alan Su Kutlu'nun ayrılığı da uzun süre konuşulmuştu. Çekimlerin yapıldığı Muğla'da gittiği bir barda çıkardığı olaylar yüzünden diziden kovulduğu ileri sürülmüştü. Daha sonra dizinin yönetmeni yaptığı açıklamada Su Kutlu'nun davranışları yüzünden hem gittiği mekana hem de dizinin markasına zarar verdiği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldığını açıklamıştı.