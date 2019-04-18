Çeşitli sebeplerle işinden olan ünlü isimler

Hande Subaşı'nın ''Elveda Rumeli'' serüveni sadece bir bölüm sürdü. Hande Subaşı yaptığı açıklamada "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda atv ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menejerliğimi o yapıyor" dedi. Hande Subaşı'nın ayrılmasından sonra Vahide rolüne Berrak Tüzünataç geldi.