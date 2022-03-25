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MEDYA

Ceset aranırken canlı yayında Müge Anlı'dan pes dedirten istek! Sosyal medyadan tepki yağdı

RİZE'de Dursun Zehir'in cesedi arandığı sırasında ekibinden kuymak için malzeme isteyen Müge Anlı sosyal medyada tepki çekti.

Günlerdir aranan Dursun Zehir'den kötü haber geldi. Yasin isimli şahsın itirafı sonucu öldürüldüğü ortaya çıkan Dursun Zehir'in cesedi için Rize Kız Kalesi yakınlarında arama çalışmaları başlatıldı. Yeni çıkan detaylar sonucu Müge Anlı ekibinin de katıldığı arama çalışmaları canlı yayında anbean kaydedildi. Arama sırasında Müge Anlı'nın 'İş çözülmeye başladığına göre bana kuymak için tereyağ ve peynir getirin' isteği tepki çekti.

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