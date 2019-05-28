Cesedi parçalanmış halde bulundu! Demet Akalın idam istedi
Müge Anlı'nın programında gündeme gelen Ecrin bebeğin ormanda alanda parçalanmış halde cesedi bulunduğunu öğrenen Demet Akalın, ateş püskürdü, idam cezası istedi.
1,5 yaşında olan Ecrin, Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı bir köyde kaybolmuştu. Aile, Ecrin Kurnaz'ın bir an önce bulunması için çeşitli programlara başvurarak yardım istemişti. 7 Mayıs'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın, cansız bedenine ulaşıldı. Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, küçük kızın cansız bedeninin, evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu açıkladı.
Ecrin bebeğin ölüm haberinden sonra, pop sanatçısı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tepkilerini dile getirdi. Akalın, bu tarz olaylara artık idam getirilmesi gerektiğini belirtti.
Demet Akalın, sosyal medya hesabından, ''Ecrin bebek... parçalıcak kadar nefret edecek ne yaşattı 1.5 yaşındaki bu bebek... idam!! İdam!!! İdam!!! Yaşama hakkınız yok!! İnsan haklarıymış!!! E yeter be 1.5 yaşındakinin hakkı nerde!!!''
Akalın, Ecrin bebeğin ölümünün gündemde yeterince yer almamasına ise, ''Bir bebek parçalara ayrılmış olarak bulunmuş!! Gündemin 1. Sırasına bak!!! bizden bi ... olmaz!'' diyerek isyan etti.