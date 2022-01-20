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Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

ANTALYA’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında ortaya çıktı.

Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. 

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Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

 Keskin, Serik’e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu.

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Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.

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Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...

83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

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