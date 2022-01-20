Cesedi banyoda yakıp parçalara ayırdı! Canlı yayında vahşeti Fulya Öztürk'e itiraf etti: Evde 2 gün...
ANTALYA’da 83 gündür kayıp olarak aranan emlak zengini kadının korkunç bir cinayete kurban gittiği Fox TV'de yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi.
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Keskin, Serik’e geldikten 20- 25 gün sonra ortadan kayboldu.
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Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
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83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
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