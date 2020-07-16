Cesedi 8'e bölünen Süleyman Akbaba 8 kadınla yasak aşk mı yaşıyordu? Müge Anlı'da şok iddia

ATV ekranlarında haftaiçi yayınlanan Müge Anlı'da aranan kayıp Süleyman Akbaba'nın cesedi bulundu. Birsen Akbaba eşi Süleyman Akbaba'dan haber alınamayınca Müge Anlı'ya başvurmuş ve arama çalışmaları başlamıştı. Talihsiz adamla ilgili bu gün kötü haber geldi. Canice öldürülen Süleyman Akbaba parçalara ayrılıp poşetle yol kenarında bırakıldı. Öldürülen Süleyman Akbaba'nın bu gün Müge Anlı'nın programında 7 kadınla görüştüğü ortay çıkmıştı.Peki Süleyman Akbaba kim neden öldürdü? Süleyman Akbaba yasak aşk kurban mı? İşte tüm detaylar...