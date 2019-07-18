Çernobil felaketinin kahramanlarındandı! Diziyi izleyince intihar etti

Son dönemin en çok konuşulan ve en çok tartışılan dizisi Chernobyl (Çernobil) nedeniyle patlama faciasını yaşayan kişilerin acı hatıraları gün yüzüne çıktı. Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlama sonrası temizliğe yardım eden 61 yaşındaki likidatör Nagashibay Zhusupov, Chernobyl dizisini izledikten izledikten sadece birkaç gün sonra, yetkililerin kendisini ihmal ettiği konusundaki acı anılarını hatırladığı için yaşamına son verdi.