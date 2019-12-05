Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un ifadesi : Zayıf kadınları öldürecektim

Neden Ceren?

Kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan katil, bir daha geri dönmemiş. Bu süreçte alışveriş merkezinden kıyafetler ve yiyecek çalmış. Ceren Özdemir'i tanımadığını belirten katil Özgür Arduç, onu 'kolayca öldürebileceği' zayıf bir kurban olduğu için seçmiş.