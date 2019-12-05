Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un ifadesi : Zayıf kadınları öldürecektim
TÜRKİYE'nin konuştuğu balerin Ceren Özdemir’i cinayetinde katil zanlısı Özgür Arduç’un korkunç ifadesi ortaya çıktı.
ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i ders verdiği bale kursundan evine kadar takip edip, kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'un sabıkası kalın çıktı. 20 yaşındaki üniversite 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir dün memleketinde toprağa verilirken, katil zanlısının ifadesi herkesin kanını dondurdu. 'Ceren'i tanıyor muydun neden öldürdün' sorusuna verdiği yanıt ürperti.
Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti bir iş yerinden çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini anlattı.
Hapisten çıktığı zaman kafasında birilerini öldürmek olduğunu söyleyen Özgür Arduç, ‘bir bıçak darbesinde öldürebileceğim kişiler aradım’ dedi.
Neden Ceren?
Kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan katil, bir daha geri dönmemiş. Bu süreçte alışveriş merkezinden kıyafetler ve yiyecek çalmış. Ceren Özdemir'i tanımadığını belirten katil Özgür Arduç, onu 'kolayca öldürebileceği' zayıf bir kurban olduğu için seçmiş.
Cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, cinayet için önce silah almak istemiş. Bunu temin edemeyince zıpkın almaya çalışmış. Sonunda bir bıçakta karar kılmış. Ceren Özdemir'i seçme sebebini ise 'benden güçsüzdü' diye açıklıyor.