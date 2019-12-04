Ceren Özdemir'in katili Özgür A.'nın kamera görüntüleri ortaya çıktı böyle izlemiş
Türkiye'yi yasa boğan olayda son dakika gelişmeler yaşanıyor. Katil zanlısı Özgür A.'nın kalbinden bıçakladığı balerin Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı.
Ordu’da evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ceren Özdemir cinayetini araştıran polis, ilginç bir bilgiye ulaştı. Katil zanlısının Ceren Özdemir’i bale kursu çıkışından eve gidene kadar takip ettiği ortaya çıktı.
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Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3. sınıf öğrencisi olmasının yanında bir özel dans merkezinde bale dersleri veren Ceren Özdemir, minik balerinlere bir saat kurs verdi.
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Eve kadar takip etmiş
Kursun ardından eve gitmek üzere yola çıkan Ceren Özdemir’i öldürdüğü iddia edilen şahsın, Ceren'in çıkışından eve kadar takip ettiğini belirledi.
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Adım adım izlemiş
Görüntülerde Ceren Özdemir, kurs çıkışı hızlı adımlarla eve giderken siyah montlu ve siyah pantolon giyen şahsın onu takip ettiği belirlendi.
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