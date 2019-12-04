Ceren Özdemir'e instagram'da yorum yağdı ölümü şok etti

BOLU'da evinin önünde öldürülen üniversite öğrencisi balerin Ceren Özdemir Türkiye'yi yasa boğdu. Evinin önünde kim olduğu belli olmayan bir saldırgan tarafından bıçakla öldürülen Ceren Özdemir Türkiye'nin gündemine oturdu. Peki daha 20 yaşında öğrenci olan Ceren Özdemir kimdir, aslen nereli?

BOLU'da evinin önünde kim olduğu belli olmayan bir saldırgan tarafından bıçakla öldürülen balerin Ceren Özdemir Türkiye'nin gündemine oturdu.Genç balerin Ceren Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberi Türkiye gündeminde yer aldı. Peki, Balerin Ceren Özdemir cinayeti nedir? Ceren Özdemir'i kim öldürdü?

Evinin önünde saldırıya uğrayarak vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hastaneye kaldırılan Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Ceren Özdemir hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.