Ceren Hindistan hafızasını sildirdiğini açıkladı! TMS (hafıza sildirme) bakın ne

"Yeni doğmuş gibi oluyor insan" Güzel oyuncu Instagram'dan hafızasını sildirmesini şu şekilde anlattı: "Bir yıl önce keşfettim ve yaptırdım. Gerçekten yeni doğmuş gibi oluyor insan. Tavsiye ederim. Vücudunda herhangi bir protez, diş implantı, diş protezi, kalp pili ve stendi olan kişilere yapılmıyor."