Ceren Arslan'a Demet Akalın'dan destek

Organizasyonunun Asya ve Okyanusya Başkan Yardımcısı Nawat Itsaragrisil, Meksika'yı temsil eden 25 yaşındaki Fatima Bosch'u tanıtım çekimine katılmayarak "saygısızlık" yaptığı iddiasıyla herkesin içinde "Aptal kafalı" diyerek azarladı. Olayın ardından arkadaşlarıyla dayanışma gösteren diğer yarışmacılar toplu bir şekilde salonu terk etti.