Cercle Brugge - Başakşehir / Canlı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Cercle Brugge ile temsilcimiz Başakşehir kozlarını paylaşıyor.Abone ol
Temsilcimiz Başakşehir Avrupa macerasını sürdürmek için deplasmanda Cercle Brugge ile kozlarını paylaşıyor. Play-off hattında yer almak isteyen Belçika'da 3 puan için sahaya çıkıyor. 24. sırada yer alan Başakşehir 5 puanı bulunuyor.
Cercle Brugge 0 - 1 Başakşehir
Maçta ikinci yarı oynanıyor.
GOL: 74' Piatek (Başakşehir)
Cercle Brugge - Başakşehir ilk 11'ler
Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.