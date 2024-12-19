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Cercle Brugge - Başakşehir / Canlı

Cercle Brugge - Başakşehir / Canlı

UEFA Konferans Ligi 6. hafta maçında Cercle Brugge ile temsilcimiz Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

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Temsilcimiz Başakşehir Avrupa macerasını sürdürmek için deplasmanda Cercle Brugge ile kozlarını paylaşıyor.  Play-off hattında yer almak isteyen Belçika'da 3 puan için sahaya çıkıyor. 24. sırada yer alan Başakşehir 5 puanı bulunuyor.

Cercle Brugge 0 - 1 Başakşehir

Maçta ikinci yarı oynanıyor.

GOL: 74' Piatek (Başakşehir)

Cercle Brugge - Başakşehir ilk 11'ler

Cercle Brugge: Delanghe, Utkus, Magnee, Miangue, Ravych, Minda, Francis, De Wilde, Augusto, Brunner, Somers.

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek.

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