Cennet Mahallesi'nin usta ismi Arka Sokaklar'a katıldı! Meğer daha önce...
Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar'a Cennet Mahallesi'nin ödüllü usta oyuncusu katıldı.
İlk bölümü 31 Temmuz 2006'da ekrana gelen Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi olmayı başardı. Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan'ın yer aldığı efsane dizi her cuma günü seyirciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.
Ana karakterlerde zaman zaman oyuncu değişikliğine giden Arka Sokaklar, her hafta farklı konularla seyircinin beğenisi kazanıyor.
Sevilen dizi cuma akşamları reyting zirvesini rakiplerine kaptırmıyor. Kırmızı Oda ve Ramo'yu geride bırakan dizi her hafta ilk sırada yer almayı başarıyor.
Arka Sokaklar'a 547. bölümünde Cennet Mahallesi'nin sevilen oyuncusu dahil olacak.