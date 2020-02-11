Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Selin Altay son haliyle görenleri şok etti!

Gazeteci Edmon Bekyan ile mutlu bir evliliği olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Evlilik kararı aldığımızda ailem tarafından hiçbir yadırgama olmadı. Zaten evlenmeden önce de eşimi ailem tanıyor ve çok seviliyordu. İki gönül bir olduktan sonra her milletle anlaşılır. Önemli olan niyet. Zaten Yunanistan'la kültürel farklılıklarımız pek yok, iç içeyiz.