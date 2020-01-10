Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu!

Transferi konusunda adı birçok takımla anılan Beşiktaş'ın eski yıldızı Cenk Tosun, Everton'dan ayrılıp Crystal Palace ile anlaştı.

2 sezon önce Beşiktaş'tan Everton'un yolunu tutan, Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçti ve imzayı attı.

Yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Londra ekibinin forması giyecek.

Bu sezon Everton ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı 3 asist yaptı.