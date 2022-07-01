Cenk Tosun yeniden Beşiktaş'ta! 22 milyon Euro'ya sattığı Cenk'e bonservis ödemeyecek
Milli forvet Cenk Tosun yeninden Beşiktaş'ta. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki oyuncu ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Beşiktaş, Cenk Tosun'u bonservis ücreti ödemeden transfer etti
Beşiktaş yeni sezon öncesi 2. transferini gerçekleştirdi. İlk olarak Romain Saiss ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna kattı. Beşiktaş, rekor fiyata sattığı Cenk'i bonservis ücreti ödemeden yeniden kadrosuna kattı.
31 yaşındaki Cenk tosun ile görüşmeleri tamamlayan Beşiktaş, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.
Siyah beyazlılar serbest durumda olan 31 yaşındaki futbolcuya bonservis bedeli ödemeyecek. Cenk ile 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalanacak.
2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı Cenk, 2018 Ocak ayında 22 milyon Euro bonservis bedeli ile Everton'a transfer oldu.