BIST 1.433
DOLAR 8,17
EURO 9,65
ALTIN 453,86
HABER /  BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun ve Dorukhan, Alanya maçında oynayacak mı? İşte son durumları

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı öncesinde Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün durumları yarın netlik kazanacak. Karantina süreci bugün dolacak 2 oyuncunun yarın yapılacak olan testleri sonrasında kadroda olup olmayacakları belli olacak.

Abone ol

Beşiktaş’ta Alanyaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesinde gözler Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’de. A Milli Takım’da 28 Mart’ta yapılan Covid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanan 2 futbolcunun karantina süreci başlamış ve her 2 oyuncu da Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyememişti. Karantina süreci bugün itibariyle dolan ve yarın teste girecek olan 2 futbolcunun durumu maç gününde belli olacak.

TFF’nin talimatnamesine göre testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak olan PCR testinin negatif olması durumunda 11. günde sahaya dönmelerine izin veriliyor. 28 Mart’ta A Milli Takım kampında test olan 2 futbolcunun karantina sürecinde bugün 10. gün. Her iki futbolcu da yarın sabah yapılacak olan test sonuçlarının negatif çıkması durumunda Alanyaspor karşısında sahaya çıkabilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Hangi aşıyı yaptıralım? Alman BionTech mi Çin Coronavac Covid-19 aşı mı daha iyi
Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm: Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 63
Covid-19 aşı pasaportu uygulaması! İngiltere Türkiye yolcuları için şartları değiştirdi!
Çin suları ısındı iki uçak gemisiyle ABD'ye mesaj
Avrupa yolunda! Bundesliga ekibi için İsmail Çokçalış'ı izlediler
İzmir'de işkenceci dini nikahlı kocanın 'son bir kez sarılayım' oyunu
Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin yapay zeka perspektifini anlattı
Beşiktaş'ta Domagoj Vida 100. lig maçına çıkıyor
BTK, çalındığı iddia edilen kullanıcı verileri için Facebook'tan bilgi istedi
Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı
Yorumlar