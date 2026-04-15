Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül nişanlandı!
Beşiktaşlı futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Bilge Yenigül ile nişanlandı.
Süper Lig devi Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, futbol sahalarının ardından bu kez özel hayatı ile gündeme geldi.
EVLİLİK YOLUNDA İLK ADIM
Milli futbolcu Cengiz Ünder, uzun süredir aşk yaşadığı fenomen ve oyuncu kız arkadaşı Bilge Yenigül ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı. Törene Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci de katıldı.
BİNLERCE TEBRİK MESAJI
Son dönemde Beşiktaş formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Ünder'in nişan töreninden gelen ilk kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Şıklıklarıyla göz kamaştıran çiftin fotoğraflarına Beşiktaş taraftarlarından binlerce tebrik mesajı yağdı.