Cengiz Kurtoğlu'nun katıldığı doğum günü partisi olaylı bitti! Küfür etti, arbede çıktı
62 yaşındaki müzisyen Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer’de bir doğum günü partisine katıldı. Oturduğu masadaki M.C. adlı kişi, alkolün dozunu kaçırıp Cengiz Kurtoğlu ve arkadaşlarına küfür edince ünlü şarkıcı ile aralarında gerilim yaşandı.
Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi. Bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, alkolün dozunu kaçırarak birçok sanatçıya küfreden bir kişiyle tartıştı. Uyarıların ardından kişiyi iten Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" dedi.
Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kuroğlu, geçtiğimiz akşam İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katıldı. Aynı masada oturan Kurtoğlu ile alkolün dozunu kaçıran M.C. isimli kişi arasında tartışma çıktı.
"Alkolün dozunu kaçıran bir adam"
Partide küfürler savuran kişiyi darp ettiği ileri sürülen Cengiz Kurtoğlu, Sabah'a özel açıklama yaptı. Hakkındaki iddiaları yalanlayarak olayın iç yüzünü anlatan usta sanatçı, "Alkolün dozunu kaçıran bir adam, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses ve Ümit Besen gibi isimlere küfür etmeye başlayınca gerginlik yaşandı. Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp ya da benim polisten kaçma gibi bir durumum yok, evimdeyim" şeklinde konuştu.
Cengiz Kurtoğlu kimdir?
Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 tarihinde Arhavi, Artvin'de doğdu. 61 yaşındaki Türk müzisyen, piyanist ve şarkıcı Cengiz Kurtoğlu'nun Taverna müziği ve arabesk tarzında albümleri de vardır. Şarkılarında aşk acısı gibi bireysel konuları işler. Yorgun Yıllarım buna örnektir.