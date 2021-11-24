Cengiz Kurtoğlu'nun katıldığı doğum günü partisi olaylı bitti! Küfür etti, arbede çıktı

Cengiz Kurtoğlu'nun, bir yakınının doğum günü için gittiği partide M.C. isimli kişiyle kavga ettiği, ardından da onu darp ettiği iddia edildi. Bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, alkolün dozunu kaçırarak birçok sanatçıya küfreden bir kişiyle tartıştı. Uyarıların ardından kişiyi iten Kurtoğlu, olayla ilgili "Kendisini ikaz ettim ancak küfre devam edince onu sadece ittim. Darp etmedim" dedi.